В детской больнице Петрозаводска заранее позаботились о празднике

В детской городской больнице ровно 20 лет назад впервые отметили День матери. 28 ноября – Международный день матери, и Россия решила присоединиться к этому празднику. Разные акции, приуроченные к этому дню, проходили целый месяц. Работники больницы первыми открыли этот марафон. Больше всего празднику радовались дети – у них отменили тихий час.

В Петрозаводске в незавершенном пока 2004 году уже родилось более 2500 детей. И это на 150 малышей больше, чем в предыдущем году. В основном рожали женщины от 25 до 35 лет. Но решались завести ребенка и дамы после сорока. В том году маленький Никита впервые поздравил свою маму с праздником – Днем матери. К сожалению, Никите пришлось это сделать в больнице. Тогда на лечении там находились около 160 детей. Самые маленькие лежали вместе с мамами. Им как никому другому известно, какая профессия на Земле самая сложная – профессия мамы. «Самые первые сложности, с которыми мы сталкиваемся, это материальные, - призналась мама Никиты Людмила Савина. – К моральным сложностям мы готовы. А то, что касается материальных – это очень тяжело».

Такой праздник решено было в детской городской больнице провести впервые. Там незадолго до этого поменялся главный врач, возглавила учреждение Елена Аксентьева. Вслед за ней в больницу пришли новые идеи: «Мы дали старт празднику, чтобы он повторялся во всех детских лечебных учреждениях». Традицию поддержали чиновники города и художники Карелии. Прибыл с подарками и лично мэр Петрозаводска Виктор Масляков. Заложили тогда еще одну хорошую традицию. Впервые на базе медицинского учреждения организовали попечительский совет, в который мог войти любой петрозаводчанин, который бы хотел помочь болеющим детям.

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История из мира искусства. Курьезный случай произошел с известным карельским художником Владимиром Зориным (сейчас он возглавляет Союз художников РК). На выставке в финском городе Тампере пропала одна из его работ – арт-объект «Теплица». Она была установлена не в выставочном зале, а на улице. Охрана не уследила за красочным произведением.

Около двухсот елочек (ненастоящих), несколько тысяч пластиковых травинок, полкилометра разноцветной пленки и почти двухметровый каркас – вот из чего состоял арт-объект «Теплица». Яркие цвета и необычный дизайн не могли не привлечь к себе внимания. По словам автора, курьезные случаи начали происходить с «Теплицей» сразу после ее появления на главной площади Тампере.

«Когда были «высажены» эти елочки в «Теплицу», то наутро, когда я пришел, обнаружил, что там лежит большая красивая белая роза. На месте нескольких выдернутых елочек. Видимо, кто-то не утерпел, захотел взять на память, но люди, видимо, не знали, как это сделать более тактично», - рассказал Владимир Зорин.

Когда же «Теплица» просто пропала, и стали выяснять, кто же мог похитить красочный арт-объект, подозрение пало на городские службы Тампере. Однако, они вину отрицали, полиция лишь развела руками. А друзья-художники подбадривали коллегу: «О! Украли твое произведение?! Это здорово! Кроме того, я встречался с нашим коллегой из Германии. И когда рассказал ему об этом, он мне пожал руку. То есть они со мной солидарны». Среди многочисленных елочек, созданных для «Теплицы», одна была особенно дорога художнику. Она побывала с ним в Хельсинки, Париже, Стокгольме и Гамбурге. Ее фотографировали на фоне Собора Парижской богоматери и рыбных рядов Марселя, среди диковинной морской живности. После инцидента Владимир Зорин рук не опускал и взялся восстанавливать дом этой елочки. По его словам, размер и некоторые цвета новой «Теплицы» изменятся. Но на улице этот арт-объект больше выставлять не станут, обещал Зорин. Жалко было бы потерять его во второй раз.

Таким было 6 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com/ Omar Lopez