В день города «РКС-Петрозаводск» удивит горожан и гостей праздника

Такого петрозаводчане еще не видели: работники коммунальных систем впервые продемонстрируют выполнение заданий конкурса профессионального мастерства «Дока»

Уже в эту субботу в Петрозаводске состоится одно из главных праздников лета для республики – День рождения столицы Карелии. Основные события будут происходить на трех площадках города: в створе проспекта Ленина, на Онежской набережной и площади Кирова.

На площади Кирова частью праздника станут «РКС-Петрозаводск». Группа компаний подготовила для петрозаводчан подарок – работники коммунальных систем впервые продемонстрируют выполнение заданий конкурса профессионального мастерства «Дока».

«Дока» – это ежегодный конкурс между специалистами РКС, направленный на выявление лучших мастеров своего дела. Победители конкурса среди машинистов экскаватора АО «ПКС-Водоканал» покажут свои умения: с помощью закрепленной на ковше металлической пластины откроют стеклянные бутылки, забьют мяч в корзину, кисточкой и ковшом нарисуют число «320» – именно столько лет исполняется Петрозаводску в этом году. А если вам настолько понравится, что вы захотите стать частью дружной команды, то получить консультацию по вакансиям компании можно будет прямо на месте.

Взрослых и маленьких гостей праздника ждут увлекательные конкурсы и полезные призы – приходите, попробуйте с помощью теледиагностики угадать, что находится в трубе, или на ощупь определите температуру предмета. Самые точные получат памятные подарки от компании.

Своими глазами вы сможете увидеть, как происходит устранение повреждения на тепловых сетях города. Сотрудники АО «ПКС-Тепловые сети» расскажут об оборудовании, которое используют для оперативного устранения утечек, и покажут современную технику.

Развлекательная программа «С нами жизнь!» стартует 24 июня на площади Кирова в 15:00. Заглядывайте к «Российским коммунальным системам» за хорошим настроением и просто ради любопытства – не каждый день можно увидеть работников РКС, которые с помощью экскаватора рисуют и играют в баскетбол!

На правах рекламы. АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал». ИНН 1001291146.