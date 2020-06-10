В четверг воздух в Карелии прогреется до плюс 23

Завтра, 11 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+12, днем +18+20.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14, по северным районам местами до +6, днем +15+20, на юге местами до +23.

По данным сайта Gismeteo.ru, в Костомукше до +17, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +16, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +20, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.