Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 10 июня

Сегодня, 10 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха +21+23.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, по южным и центральным районам местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха +18+23, на юге местами до +27, на севере +13+18.

По данным сайта Gismeteo.ru, в Костомукше до +19, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +17, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сортавале до +19, переменная облачность, дождь с грозой.

Геомагнитная обстановка в норме.