24 июля 2025, 07:00
В четверг в Карелии по-прежнему жарко
Местами в республике пройдут дожди и прогремят грозы
фото «Петрозаводск говорит»
Сегодня в Петрозаводске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха +24, +26, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, северный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха +24, +29, по северным районам +17, +22.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Сегеже, Калевале днем +24;
В Кондопоге днем +26;
В Суоярви, Медвежьегорске, Пудоже днем +27;
В Олонце, Сортавале днем +29. © «Петрозаводск говорит»