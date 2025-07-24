В четверг в Карелии по-прежнему жарко

Сегодня в Петрозаводске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха +24, +26, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, северный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха +24, +29, по северным районам +17, +22.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Сегеже, Калевале днем +24;

В Кондопоге днем +26;

В Суоярви, Медвежьегорске, Пудоже днем +27;

В Олонце, Сортавале днем +29. © «Петрозаводск говорит»