В четверг в Карелии будет дождливо, пройдет гроза

В четверг, 29 июля, в Петрозаводске будет облачно, но с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, днем начнется гроза. Ветер будет умеренным, юго-западным, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ночью в столице температура воздуха составит +15, +17 градусов, днем +20, +22. Атмосферное давление станет падать.

Погода в районах республики тоже будет облачной. Местами и ночью, и днем дожди, в ряде мест сильные, грозы.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +22, ночью +9;

в Кондопоге днем +21, ночью +15;

в Медвежьегорске днем +21, ночью +15;

в Олонце днем +23, ночью +13;

в Пудоже днем +24, ночью +12;

в Сегеже днем +22, ночью +12;

в Сортавале днем +25, ночью +15;

в Суоярви днем +22, ночью +14. //Фото: stevepb/ pixabay