28 июля 2021, 17:45
В четверг в Карелии будет дождливо, пройдет гроза
Погода в столице и регионах будет теплой, но не жаркой
В четверг, 29 июля, в Петрозаводске будет облачно, но с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, днем начнется гроза. Ветер будет умеренным, юго-западным, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ночью в столице температура воздуха составит +15, +17 градусов, днем +20, +22. Атмосферное давление станет падать.
Погода в районах республики тоже будет облачной. Местами и ночью, и днем дожди, в ряде мест сильные, грозы.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +22, ночью +9;
в Кондопоге днем +21, ночью +15;
в Медвежьегорске днем +21, ночью +15;
в Олонце днем +23, ночью +13;
в Пудоже днем +24, ночью +12;
в Сегеже днем +22, ночью +12;
в Сортавале днем +25, ночью +15;
в Суоярви днем +22, ночью +14. //Фото: stevepb/ pixabay