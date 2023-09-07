В большинстве школ Петрозаводска нет договоров на вывоз ртутных ламп

Прокуратура Петрозаводска проверила, как в школах соблюдают законодательство о безопасном обращении с отходами I и II класса опасности. Оказалось, нарушают почти все, сообщили в прокуратуре Карелии.

У большинства школ нет договоров на утилизацию так называемых ртутных ламп. Их категорически запрещено выбрасывать вместе с бытовым мусором, на общественных территориях, в лесу и любых других не предназначенных для этого местах.

Руководителей школ привлекли к административной ответственности и обязали заключить договоры на утилизацию опасных отходов. // фото: 22633514/ pixabay.com