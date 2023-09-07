В 38 школе Петрозаводска педагогов растят сами

Текст: Елена Малишевская

Петрозаводская средняя школа № 38 готовится к своему юбилею – в этом году ей исполняется 50. Это не гимназия, не лицей, не элитное частное заведение, обычная школа. И все-таки она особенная: по-домашнему теплая, внимательная к своим ученикам и их родителям. Сегодня одиннадцать ее выпускников работают в родной школе учителями. Многих из них воспитала заместитель директора по учебно-воспитательной части, преподаватель русского языка и литературы Анна Станиславовна Мельникова. 2023 год в России объявлен годом наставника и педагога. Мы долго искали – кого же в Карелии можно назвать Наставником и Педагогом с большой, как говорится, буквы? И вот такого человека мы нашли.

Анна Мельникова родилась и выросла в Белоруссии, там же окончила педагогический университет. Но место жительства и работы определила любовь – вышла замуж за военного, а его отправили служить в Петрозаводск. И вот уже 20 лет она преподает в 38 школе. Любимые писатели – Достоевский и Пастернак. Любимое произведение – «Доктор Живаго».

«Я в детстве играла только «в школу». И всегда знала, что буду учительницей»,

- рассказывает Анна Станиславовна, учитель высшей категории.

Анна Станиславовна Мельникова

Когда находишься в 38 школе, понимаешь, что литература здесь – не просто одна из школьных дисциплин. Она повсюду. В одном из холлов расположилась так называемая открытая библиотека: каждый может принести сюда книги и каждый может взять то, что хочет почитать.

В кабинете самой Анны Станиславовны полтора года назад открылся «Музей поэтов и писателей Республики Карелия». Один из них, Андрей Сунгуров, в свое время учился в 38 школе, поэтому сначала здесь открыли мемориальную доску в его честь, потом организовали «Сунгуровские чтения». Конкурс чтецов объединил такое количество единомышленников, включая профессиональных литераторов, что стало понятно: надо открывать музей. Сегодня среди его экспонатов – печатная машинка Анатолия Гордиенко, рукописная книга Виктора Сергина, для которой он сам сделал обложку из бересты, и много чего еще интересного. А «Сунгуровские чтения» теперь проводятся на базе Национальной библиотеки. Сегодня 38 школа является базовой площадкой «Литература Карелии – карельским школьникам», научным руководителем которой является поэт и писатель Елена Пиетиляйнен, главный редактор журнала «Север».

Анна Станиславовна не согласна с расхожим мнением, что нынешнее поколение детей не читает.

«Читают! Только их надо увлечь. Конечно, они не читают столько, сколько читали в нашей стране 50 лет назад. Но сегодня есть много других возможностей: дети с удовольствием слушают аудиокниги, например. Сказать, что литература вообще ушла на второй план, нельзя»,

- уверена Анна Станиславовна.

Анна Мельникова со своими ученицами, ныне коллегами: Александрой Кувшиновой и Кристиной Закревской

Маша Михеева, Саша Кувшинова и Кристина Закревская – ученицы ее первого выпуска, Анна Станиславовна была их классным руководителем с пятого по одиннадцатый класс. Сегодня этих девочек зовут Мария Михайловна, Александра Евгеньевна и Кристина Вячеславовна, все они стали педагогами и пришли работать в свою родную 38 школу. Часто вспоминают свой дружный класс, походы и заботу своей «классной мамы».

10 Б класс в походе, 2011 год

«Мы были залюбленными Анной Станиславовной, когда учились в школе. И по сей день так остается»,

- рассказывают одноклассницы, теперь уже коллеги по работе.

Маша Михеева (Мария Михайловна Варфоломеева) получила профессию географа с правом преподавания английского языка. Преподает оба эти предмета. Причем настолько успешно, что за несколько лет выросла до заместителя директора по воспитательной работе, благо еще и окончила магистратуру «Психология в управлении».

Мария Михайловна Варфоломеева

Саша Кувшинова (Александра Евгеньевна) пошла по стопам классной руководительницы - на филфак. Шесть лет преподает русский язык и литературу и никуда уходить не собирается. Не только является активным участником конкурсов профессионального мастерства, но и щедро делится своими педагогическими наработками с учителями Петрозаводска.

«Я чувствую отклик от родителей, от детей. Приятно, когда понимаешь: делаешь что-то доброе, ты приносишь пользу, ты здесь нужен. И это самое главное для меня».

Кристина Закревская (Кристина Вячеславовна) тоже окончила филологический, работает школьным педагогом-библиотекарем. Но при этом она еще классный руководитель и преподает русский и литературу в пятом и шестом классах.

«Анна Станиславовна прямым образом повлияла на выбор факультета! В 11 классе я недолго думала, какие экзамены сдавать. Естественно, наш класс лучше всего знал русский язык и литературу. Поэтому пошла по этой дороге».

Кристина Вячеславовна Закревская

Все ученики Анны Станиславовны получили от нее огромную порцию любви. В день рождения своего классного руководителя они бегут к ней с поздравлениями, несут цветы и не устают благодарить за приятные воспоминания о школе.

А те, кто стал учителями, точно так же возятся со своими подопечными, водят на экскурсии, в походы. Просто любят.

Три года назад директором 38 школы стала Екатерина Николаевна Бейм. И школа начала преображаться: в классах появились удобные интерактивные панели, системы хранения, уютная деревянная мебель, готовится к открытию новая историко-патриотическая экспозиция, посвященная Карелии. Причем что это учебное заведение не попало ни в какие программы по ремонту.





«Понятно, что школу, которой 50 лет, надо поддерживать, она «увядает». Вот мы своими силами, насколько можем, стараемся ее сделать лучше. И большое спасибо надо сказать родителям – они нам очень помогают и поддерживают. Школа сегодня востребована»,

- рассказывает Екатерина Николаевна.

Директор 38 школы Екатерина Николаевна Бейм

Когда-то петрозаводская 38 школа была известным в городе ресурсным центром «Здоровьесбережение в образовании» и внедряла в образовательный процесс физкультурно-оздоровительные технологии. Был даже собственный Оздоровительный центр. Сегодня от него остались только логопедический и зубной кабинеты. Но зато литература на очень высоком уровне. Что важнее – здоровое тело или здоровый дух? Хорошо бы, и то, и другое, скажете вы, и будете правы. Увы, так идеально не получается.

Директор школы Екатерина Николаевна Бейм радуется, что, по крайней мере, острых кадровых проблем нет. Конечно, нагрузка у педагогов большая, и здесь будут рады и математикам, и учителю информатики, и очень нужен преподаватель английского языка. Но все-таки благодаря системе наставничества, благодаря таким уникальным людям, как Анна Станиславовна Мельникова, сложился мощный педагогический костяк.

1 сентября в 38 школе прозвенел первый звонок для 123 первоклассников. В добрый путь! // Фото: Елена Малишевская, Александра Кувшинова, Кристина Закревская, Мария Михеева.