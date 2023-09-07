Жители аварийных домов добились перерасчета за ЖКУ на 40 000 рублей

Жители двух аварийных домов переплачивали за электроэнергию и были этим недовольны. Они пожаловались в Госкомитет Карелии по жилищному надзору и добились перерасчета, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом № 6 по Карельской улице в Сегеже и № 21 по Октябрьской в Сортавале официально признали аварийными. Однако плату за электричество на содержание общего имущества жильцам начисляли по показаниям общедомовых приборов учета.

Это явное нарушение: в аварийных домах плата на СОИ должна начисляться по нормативу. После обращения сотрудников Госкомитета энергетики произвели корректировку платы для всех собственников этих домов на общую сумму почти 40 тысяч рублей. // фото: freepik.com