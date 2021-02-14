«В Америку уезжают не от хорошей жизни» - история от первого лица

Виктория Бун эмигрировала в Соединенные Штаты Америки три года назад. За время жизни на другом континенте петрозаводчанка сумела подтвердить диплом медицинского работника и успешно работает в хосписе для пожилых людей. Кстати, самому старшему пациенту учреждения 115 лет, и он не «овощ».

В Америке есть все, кроме борща, селедки и сала,

- сказала Виктория Бун.

Почему американцы живут дольше россиян, любят ли сегодня русских в США, и что поняла петрозаводчанка, вкусив воздух прекрасного Атлантического океана – в нашей передаче.