14 февраля 2021, 15:12
Общество

«В Америку уезжают не от хорошей жизни» - история от первого лица

Эмигрантка из Петрозаводска рассказала о том, что пришлось преодолеть, переселившись на другое полушарие Земли

Виктория Бун эмигрировала в Соединенные Штаты Америки три года назад. За время жизни на другом континенте петрозаводчанка сумела подтвердить диплом медицинского работника и успешно работает в хосписе для пожилых людей. Кстати, самому старшему пациенту учреждения 115 лет, и он не «овощ». 

В Америке есть все, кроме борща, селедки и сала,

- сказала Виктория Бун.

Почему американцы живут дольше россиян, любят ли сегодня русских в США, и что поняла петрозаводчанка, вкусив воздух прекрасного Атлантического океана – в нашей передаче.

 

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Метки: 
Америка
эмиграция
Петрозаводск
северная каролина
Виктория Бун
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