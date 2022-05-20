В администрации Петрозаводска сработала тревога

В администрации Петрозаводска днем в пятницу сработала тревога. Работников эвакуировали из-за сообщения о минировании, об этом сообщает ИА «Республика» со ссылкой на неназванный источник. После 15:25 сотрудники покинули мэрию. В администрации не подтвердили информацию о том, что эвакуация вызвана поступившими угрозами.

Напомним, 20 мая угрозы о минировании также поступили в две школы и несколько детских садов в Петрозаводске. По информации издания, угрозы пришли по электронной почте с иностранного адреса.