В 2021 году в Петрозаводске благоустроят семь территорий

Федеральный проект «Комфортная городская среда» уже пятый год позволяет Петрозаводску преображаться. В начале его реализации, в 2017 году, была строгая федеральная установка: непременно должны быть благоустроены территории в самом центре города. Но жители Петрозаводска стали высказывать мнение о том, что необходимо преображать и отдаленные районы. Федеральные эксперты это услышали, были скорректированы условия программы, и вот уже который год благоустраиваются разные районы города.

Так было и в 2020 году: семь городских территорий были определены и на Кукковке, и на Древлянке, и в районе набережной Варкауса, а также в отдаленных районах – в поселке Сулажгорского кирпичного завода и в Соломенном.

На этих территориях выполнены базовые виды работ: устройство дорожек, освещения, необходимых элементов инфраструктуры, контейнерных площадок, детских игровых форм. Все эти проекты были реализованы.

Как отметила Глава города Петрозаводска Ирина Мирошник «параллельно город провел работу по определению территорий на 2021 год. На платформе «Активный горожанин» петрозаводчане голосовали и определили еще семь территорий. Это подходы к Городской поликлинике № 1, к Детской городской поликлинике № 1, Машезерский сквер и Сортавальский бульвар, каток «Луми», дорожка в сквере Каменный бор, пляж Пески. (Видео)