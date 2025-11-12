В 20 школах Карелии проведут капитальный ремонт

По результатам отбора объектов для предоставления субсидии, проведенного Министерством просвещения Российской Федерации, запланирован капремонт школьных зданий в разных районах и округах республики

Так, в 2026 году серьезно обновят Матросскую, Кепскую и Подужемскую школы. В этих образовательных учреждениях ремонтные работы на средства нацпроекта будут завершены в течение года.

В школе важно все: и удобная мебель, и оборудование, на котором работают учителя и ученики. Мелочей нет. Обновленное оборудование, отремонтированный пищеблок, функциональный гардероб, свежевыкрашенные стены в классах и другие изменения, произошедшие благодаря капитальному ремонту в образовательных учреждениях, безусловно, повышают у школьников уровень мотивации к учебе»,

– отмечает министр образования и спорта республики Наталья Кармазина.

В программу двухлетнего цикла мероприятий по капитальному ремонту попали 5 учреждений. Это сортавальская школа №6, беломорская школа №1, петрозаводская школа №48 и Петровский дворец, а также школа в поселке Муезерский. Их обновление начнется в 2026 году, а завершится в 2027.

В 2027 году планируется провести капитальный ремонт еще в 12 школах. В их числе: школы №5 и №6 Сегежи, №32 Петрозаводска, Толвуйская, Сосновецкая, Кривопорожская, Хаапалампинская, Кааламская, Туокслахтинская школы, школы в поселках Пудожгорский, Шальский и школа №7 поселка Хелюля.

Напомним, в течение последних лет по нацпроекту уже отремонтированы 35 школ в большинстве муниципальных образований Карелии.