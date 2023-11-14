Утверждены индексы повышения платы за ЖКХ в России

Для российских регионов утверждены индексы изменения платы за ЖКХ на 2024-2028 годы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина.

Со второго полугодия 2024 года средний индекс будет варьироваться в зависимости от региона и может составить от 0 до 10,8%.

Например, в Москве индекс изменения платы за коммуналку он составит 11%, в Санкт-Петербурге - 9,8%, в Ленинградской области - 10,2%, в Хакасии - 4%. // фото «Петрозаводск говорит»