Утраты 2020 года. Вспомним тех, кто навеки остался в уходящем году

Текст: Ольга Малышева

Человек уходит из жизни, и остается пустота. Всё о нем напоминает, а его нет. Только боль утраты.

И сердце то уже не отзовется

На голос мой, ликуя и скорбя,

Все кончено... И песнь моя несется

В пустую ночь, где больше нет тебя

Анна Ахматова

Какой тяжелый год, как много утрат.

Смерть не пощадила наших коллег. Умерла старейший журналист Карелии Серафима Николаевна Михайлова, нескольких месяцев не дожила до своего 100-летия. Она была большим другом «ТВР-Панорамы», первого редактора Аллы Белозеровой. Умная, принципиальная, она проникновенно писала материалы о героях войны, наверное, потому, что сама сражалась на фронтах Великой Отечественной.

Смерть унесла жизни двух друзей: 8 марта скоропостижно скончался главный редактор издания «64 параллель» Григорий Воеводин.

12 декабря не стало его друга, радиожурналиста Вадима Плешкова. Слушателям «Авторадио-Петрозаводск» он был известен под псевдонимом Вадим Волков.

30 лет отдала кемской газете «Советское Беломорье» Галина Борисовна Нармания. Ее будут помнить по критическим публикациям о городской жизни и теплым материалам о земляках.

Среди навсегда оставшихся в 2020 году есть не журналисты, но очень близкие к этой профессии люди. Нина Павловна Кабанова, звукооператор и фонотекарь «Радио Карелии», могла записать передачу любой сложности, а о том, как она знала фонотеку, ходят легенды. Классным профессионалом был видеомонтажер информационных программ ГТРК «Карелия» Павел Музыка. Мы еще не пережили эти утраты.

Високосный 2020 год не пощадил тех, кто был у руля республики. В апреле, едва отметив 60-летие, ушел Виктор Николаевич Масляков, бывший вице-премьер правительства Карелии и экс-руководитель Рослесхоза России, бывший мэр Петрозаводска.

В июне на 57-м году жизни скоропостижно скончался заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков. В различных органах правительства он работал с 1987 года.

В июле не стало Виктора Шарапова – комсомольского и партийного деятеля, бывшего министра культуры Карельской АССР.

В августе умер Николай Васильевич Федоров, бывший министр торговли КАССР. После ухода с этого поста он 10 лет руководил санаторием «Марциальные воды». Ему было 68 лет.

В октябре на стало Юрия Пономарева, бывшего заместителя премьер-министра правительства Карелии. Многие годы он возглавлял Союз работодателей, был сопредседателем ОНФ в Карелии.

В ноябре ушел Валентин Черепанов, в начале 1990-х годов он стоял у истоков создания регионального антимонопольного ведомства. В этом же месяце не стало Анатолия Демченкова, бывшего председателя исполкома райсовета, мэра Калевальского района. Калевальцы тепло вспоминают его.

Неважно, по какой причине уходят люди, виноваты болезнь или обстоятельства, важно, что люди оставляют после себя.

Александр Борисович Артемьев, человек-предприниматель. Многие, может, о нем и не слышали, а вот его дело - бренд Карелии горный парк «Рускеала» - знают все. Какие бы палки в колеса ему ни вставляли, он делал свое дело, и сделал самостоятельно. Умный, креативный, стойкий - такой, каким и должен быть настоящий предприниматель.

Но как бы ни был силен человек, поддержка ему нужна. Галина Григорьева помогала самым беззащитным - детям. Она первый в Карелии уполномоченный по правам ребенка. Более 25 лет проработала она в сфере образования и защиты прав детей. Мы помним ее.

Костомукшане скорбят об Олеге Бронове, председателе совместного комитета по охране труда. Он представлял первичную организацию горно-металлургического профсоюза России на «Карельском окатыше», отстаивал права работников предприятия.

Не стало петрозаводчанки Натальи Юрьевны Тодуа, активного, неравнодушного человека, зоозащитницы, для которой слово «справедливость» не было пустым звуком.

Почетный гражданин Петрозаводска Галина Солдатова на протяжении многих лет занималась защитой прав пенсионеров и ветеранов. Теперь ее с нами нет.

Человеком очень глубокой и искренней веры, ревностным служителем Церкви был протоиерей Сергий Михайлов, настоятель Никольского храма Беломорска. Прихожане шли к нему за духовной поддержкой.

Культура необходима, чтобы человек ощущал себя человеком. Но и она понесла невосполнимые потери. Больше не напишут на родном карельском Александр Волков, полностью посвятивший свою жизнь литературе, и Александр Васильев, который сменил полтора десятка профессий, прежде чем вышел его первый сборник стихов.

Не родятся новые строки поэта, прозаика, переводчика с английского Сергея Аркавина. Незадолго до смерти он подготовил новый сборник, который передал Национальной библиотеке.

Не откроет нам тайны истории музейщик, краевед Андрей Грибушин, бывший заместитель директора по научной деятельности Карельского государственного краеведческого музея республики, один из руководителей проекта «Горный парк Рускеала».

Эпоха ушла вместе с Михаилом Лопаткиным, бывшим директором музея «Кижи». При нем в середине 1980-х годов был отклонен проект полной переборки Преображенской церкви, началась компьютеризация музея, созданы Плотницкий центр, Детский музейный центр, Летняя детская школа на о. Кижи, фольклорно-этнографический ансамбль музея, проведены первые «Рябининские чтения»... Но «Кижи» не единственный музей, в судьбе которого он оставил яркий след. Его энергии хватило и на Соловки, Малые Корелы, Новгород.

Большой утратой стала и смерть главного архитектора музея-заповедника «Кижи», бывшего главного архитектора Петрозаводска Владислава Куспака. Если городская администрация посчитала, что столице не нужен главный архитектор, то музей деревянного зодчества возлагал большие надежды на его профессионализм... Болезнь не дала осуществиться всем его планам.

Не все задуманное воплотил и Генрих Всеволодович Туровский, хотя ему удалось вывести на мировой уровень уникальный молодежный коллектив, ориентированный на возрождение древней культуры финно-угорских народов, - ансамбль «Тойве».

Не стало музыканта, преподавателя консерватории, мастера по изготовлению музыкальных инструментов Дмитрия Альбертовича Демина, хорошо известного по выступлениям в ансамбле «Кантеле», фольклорного театра «Карельская горница», фолк-групп «Мюллярит», Sattuma.

55 лет посвятил хоровому пению Владимир Родионов. 37 лет преподавал в колледже культуры, после выхода на пенсию руководил известными в республике хоровыми коллективами. Несмотря на свой почтенный возраст – 81 год, он был полон сил, жизни, творческой энергии.

Эти творцы ушли, и теперь их ноту в музыке Карелии не возьмет никто. Так случается всегда, когда уходят таланты: в искусстве нет заменимых.

Скоро ли оправится от потери театр драмы Карелии «Творческая мастерская»? Не стало завлита Марии Крауклит. Она предлагала к постановкам драматургический материал, работала с актерами и приглашенными режиссерами, была правой рукой и советчиком руководителя «ТМ», создавала архив театра, готовила образовательные программы, преподавала историю театра на актерском отделении Петрозаводской консерватории. Широко образованный, глубокий и разносторонний человек, безгранично влюбленный в театр, она заражала этой любовью всех, кому довелось с ней общаться.

У Национального театра свои потери. В Варкаусе скончался Орво Бьёрнинен, с 1946 по 1997 год - один из ведущих артистов театра, участник легендарного вокального ансамбля «Манок», прекрасный переводчик отечественной драматургии на финский.

Валентина Петровна Пантелеева не была актрисой, музыкантом, но ее прекрасно знали в театрах, в филармонии, в ансамбле «Кантеле». Ее, педагога, называли самым преданным зрителем Петрозаводска. И теперь актерам и музыкантам будет не хватать аплодисментов элегантной «дамы в шляпке». Ведь зрители - это те, для кого они рвут свое сердце.

Не будет творить и ветеран войны, бывший председатель Госкомиздата Алексей Алексеевич Тхоржевский, человек жадный до жизни, в свои преклонные годы осваивающий новые ремесла.

Спорт, конечно, не искусство, но творчество в работе тренера, безусловно, есть, иначе не воспитали бы чемпионов мира и Европы по биатлону Сергей Богданов, по шахматам - многолетний директор спортивной школы Александр Гойхенберг. Не вырастил бы десятки квалифицированных мастеров бега Виктор Пушкин, тренер-демократ, как называли его коллеги. Все они остались в 2020-м.

Ушел знаменитый боксер, чемпион СССР Николай Разумов. На протяжении 22 лет он работал заместителем председателя Карельского республиканского Совета ДСО «Динамо», сохраняя основы и традиций этого спортивного общества в сложные 1990-е годы.

Со смертью Ильи Романовича Шегельмана осиротела не только созданная им в Карелии школа самбо, но и наука, педагогика, изобретательство. Он внес большой вклад в их развитие. Его знают не только как тренера чемпионов мира, но и как автора изобретений и патентов в области лесной промышленности, атомной энергетики, экономики.

Потерей для науки стала смерть Анатолия Михайловича Шредерса, картографа, первого руководителя и одного из создателей Информационно-технологического центра ПетрГУ.

Не верится, что нет с нами этнографа Константина Кузьмича Логинова, знатока традиционной культуры Русского Севера. Он любил повторять, что любое явление надо принимать в динамике, иначе неинтересно. И погружался в проблему так глубоко, что находил то, чего до него никто в мире не знал.

Такой же дотошный подход, только в геологии, отличал доктора геолого-минералогических наук Вячеслава Степановича Куликова. Он внес большой вклад в развитие фундаментальных исследований в своей области.

Мы еще долго будем вспоминать 2020 год. Он забрал с собой многих выдающихся специалистов. Не стало Юрия Васильевича Лупандина, доктора медицинских наук, профессора ПетрГУ. В течение 20 лет он был деканом медицинского факультета, в течение 30 лет — заведующим кафедрой физиологии человека и животных.

Не стало одного из самых уважаемых врачей Карелии - Савелия Хонановича Хенкина, организатора урологической службы республики.

Умер врач БСМП, уролог хирургического отделения № 1, председатель профсоюзного комитета БСМП Николай Шестаков.

На 62-м году жизни скончался полковник милиции в отставке Сергей Самсонов, экс-начальник УВД Петрозаводска.

Кондопога оплакала директора школы № 6 Веру Слясскую. Она работала здесь с 1987 года, последние 17 лет была директором.

Кемь проводила в последний путь Зинаиду Александровну Рынцыну, заслуженного учителя Российской Федерации, почетного гражданина Кеми, всю свою жизнь посвятившую школе и ученикам. Она умерла накануне своего 86-летия. Долгий путь и такая короткая жизнь!

Пандемия, болезни, дорожные аварии, несчастные случаи... Жизнь человеческая так хрупка!

В 2020 году мы недосчитались многих людей, но остались их дети, сделанные открытия, написанные книги. А еще память и щемящая грусть.