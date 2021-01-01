Около сорока человек госпитализированы с пневмонией в Карелии за сутки

38 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с подобным диагнозом госпитализированы 3720 пациентов, 103 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

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