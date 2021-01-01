Новые смерти от коронавируса в Карелии

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Пряжинской ЦРБ скончалась жительница Петрозаводска 1935 года рождения, в Сегежской ЦРБ умерла жительница Сегежи 1955 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице ушла из жизни петрозаводчанка 1934 года рождения. Все пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 361 человека. Из этого числа заболели – 348 человек, из них 55 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 473 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4485,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2152,9 случая, по Северо-Западу – 3482,4.

Изображение с сайта potokmedia.ru