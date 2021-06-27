Установлено имя военного летчика, пропавшего без вести 79 лет назад

22 июня в п. Муезерский установлена мемориальная доска с именем военного летчика, погибшего в 1942 году. Место захоронения капитана Александра Георгиевича Мельникова, заместителя командира эскадрильи 195 истребительного авиационного полка 7-й Воздушной армии Карельского фронта, увековечено.

Из Орловской области для участия в торжественных мероприятиях прибыли родственники Александра Мельникова. Почти 80 лет они ничего не знали о нем и лишь предполагали, что самолет разбился над Балтийским морем.

История обретения истины началась в 1989 году. Поисковый отряд «По следам погибших самолетов» прибыл в Муезерский район и в местечке Тикшозеро начал работы на месте падения в 1942 году истребителя «Киттихаук». Руководил действиями опытный поисковик Виктор Дворецкий.

В 1994 году на месте были обнаружены останки неизвестного летчика и захоронены на 152 км тракта Кочкома – Реболы, у развилки возле п. Муезерский. Сейчас там установлен памятник – один из одиннадцати, появившихся благодаря поисковому отряду «По следам погибших самолетов».

В 2012 году Виктор Дворецкий вернулся к месту падения «Киттихаука». Вместе с ним в поисковых работах принимали участие сотрудники отряда «Медведи» из Петрозаводска. Члены экспедиции еще раз внимательно обследовали место падения истребителя. Самолет отвесно врезался в скалу, но не обгорел. Тогда было найдено еще несколько фрагментов останков пилота, но, главное, удалось найти заводскую шильду с номером мотора «Алиссон».

Обнаруженные останки в июле 2012 года также были захоронены в существующую с 1994 года могилу.

Только в 2020 году по номеру мотора на заводской шильде удалось выяснить, что за штурвалом самолета был капитан Александр Георгиевич Мельников, заместитель командира эскадрильи 195 истребительного авиационного полка 7-й Воздушной армии Карельского фронта. В соответствии с архивными документами, 24 декабря 1942 года он вылетел на боевое задание в район Тикшозера, но на аэродром не вернулся.

Александр Мельников был родом из Орловской области и в начале Великой Отечественной войны служил летчиком 157-го истребительного авиационного полка 7-го истребительного авиационного корпуса ПВО Ленинграда.

В августе 1941 года в воздушном бою был ранен. В другом воздушном бою в сентябре 1941 года его самолет был сбит. Пилот смог спастись, но получил тяжелые ранения и был направлен в госпиталь. После госпиталя лейтенант Мельников был направлен в состав 195-го истребительного авиационного полка и принимал участие в боях на Ленинградском, Калининском и Карельском фронтах. К 20 июля 1942 года кадровый военный совершил 110 боевых вылетов.

14 декабря 1942 года, за десть дней до гибели, приказом командующего 7-й Воздушной армии капитан Мельников был награжден орденом Красной Звезды. Ему было всего 26 лет.

Спустя три десятка лет после обнаружения места падения самолета и останков погибшего Александра Георгиевича Мельникова, его имя увековечено.