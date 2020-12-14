Инфляция в ноябре достигла 4,4% г/г, ускорившись на 0,4 п. п. за месяц. На ускорение инфляции преимущественно повлиял рост на отдельные продовольственные товары. Однако темпы месячной инфляции выросли даже если устранить их влияние. Ускорение инфляции снижает вероятность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России.

Инфляция в ноябре достигла 4,4% г/г и вышла за пределы прогнозного диапазона Банка России на конец 2020 г. 3,9-4,2% г/г. Инфляция последовательно росла с февраля 2020 г., когда Росстат зафиксировал минимум за последние два года на уровне 2,3% г/г. Однако текущее ускорение годовых темпов стало стремительным – еще в октябре инфляция достигла 4,0% г/г, а по состоянию на 8 декабря ее можно оценить в 4,5%.

На ускорение инфляции преимущественно повлиял рост на отдельные продовольственные товары. Продовольственная инфляция в течение ноября ускорилась сразу на 1 п. п. с 4,8% г/г до 5,8% г/г. Внутри продовольственного сегмента впечатляющий рост показали цены на сахар – они выросли на 65% г/г, быстро растут цены на макаронные и крупяные изделия – сразу на 17% г/г – и на плодоовощную продукцию – на 12% г/г. При этом если основной рост цен на макароны и крупу пришелся на весну и с июня стабилизировался, то рост цен на сахар и плодоовощную продукцию продолжил ускорение. Продовольствие за исключением сахара и плодоовощей выросло в цене в среднем на 4,2% г/г по сравнению с ростом на 3,8% г/г в октябре.

Рост цен на остальные укрупненные категории товаров ускорился не так значительно или даже вовсе не изменился. Так, инфляция в сегменте непродовольственных товаров выросла с 4,2% г/г в октябре до 4,5% г/г. Рост цен плавно ускоряется в течение года, в последние 4 месяца ускорение поддерживали снизившийся курс рубля и вторая волна коронавируса, которая привела к новой волне роста цен на медикаменты.

При этом месячные темпы роста цен сохраняются на стабильном повышенном уровне около 0,5% м/м с устраненной сезонностью. Цены на услуги выросли на 2,5% г/г, темп роста колеблется в пределах 2,5-2,7% г/г с июня. Цены медленно растут благодаря решениям правительства по умеренной индексации стоимости образовательных услуг и подавленного спроса. Рост цен на регулируемые услуги, то есть на ЖКХ, образование, и транспорт, составил 2,8% г/г., рост цен на нерегулируемые услуги составил 2,2% г/г.

По оценкам Открытие Research, инфляция достигнет пика в феврале на уровне 4,9-5,1% г/г и после этого начнет постепенно снижаться. По мере снижения инфляции Банк России может вернуться к смягчению денежно-кредитной политики.