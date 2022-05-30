“Ущерба нет”. Депутат борется за соблюдение прав на мирные собрания

Текст: Георгий Чентемиров

В карельской столице продолжаются разбирательства по делу, связанному с фактическим отказом властей согласовать мероприятие в память о политике Борисе Немцове. Недавно организатор акции, депутат Петросовета, эколог и ученый Дмитрий Рыбаков пытался доказать, что местные чиновники нанесли ему моральный ущерб, нарушив его конституционные права.

История эта началась в феврале 2021 года. Рыбаков планировал провести публичное мероприятие под названием “День памяти Бориса Немцова: нет политическим убийствам и политическим репрессиям!” Предполагаемая численность участников — 300 человек.

— Акции проходили по всей стране. Их проводило “Яблоко”, и мы тоже решили организовать публичное мероприятие. Мы подали заявку на митинг, однако нам заявили, будто мы не уложились в сроки подачи уведомления. На самом деле документ был подан в нужный день, но лично его чиновники не приняли, пришлось опустить в ящик для приема заявлений. Его взяли в работу на следующий день и посчитали, что сроки сорваны.

Мы подали новую заявку, уже на проведении пикета — на Студенческом бульваре. Но нам ответили, что мы в заявке не указали, как обеспечим оказание медицинской помощи участникам в случае необходимости. Пришлось написать им, что, вообще, это входит в обязанности администрации города. Тогда нам заявили, что на бульваре будут проводиться ремонтные работы!

— говорит Рыбаков.

В качестве альтернативы организаторам предложили собрать единомышленников на улице Ботанической. Это легендарная точка на карте Петрозаводска, которую власти в свое время назначили местом проведения всех акций, не укладывающихся в рамки официальной политики. Проблема в том, что добраться до улицы Ботанической очень и очень непросто.

— Это был февраль, когда в Соломенном застревали водовозки и машины скорой помощи. До улицы Ботанической от ближайшей остановки — полтора километра пешком. И площадка не входила в перечень территорий, которые подлежат уборке и очистке от снега, — поясняет Дмитрий Рыбаков. — Причем ответ пришел вечером в пятницу, опротестовать времени не было. В общем, это было издевательство.

Депутат обратился в суд. Первый суд — городской — Рыбаков проиграл. Но Верховный встал уже на его сторону. Он признал, что чиновники незаконно отправили людей пикетировать на площадку, которая совершенно для этого не годится. Это решение в сентябре поддержала кассационная инстанция в Санкт-Петербурге (мэрия не поленилась дойти и до кассации, да).

После этого возник другой вопрос: нужно ли подавать гражданский иск о компенсации морального вреда? Рыбаков решил, что нужно.

Фото: «Республика» / Любовь Козлова

17 мая городской суд Петрозаводска отказал в удовлетворении иска. Порталу “Петрозаводск говорит” пока не известно, будет ли депутат пытаться обжаловать это решение.

— В Европе в таких ситуациях людям выплачивают очень большие суммы, десятки тысяч евро. Здесь, очевидно, судья посчитал меня крепким орешком и решил, что никакой моральный ущерб мне не нанесен. Какие мои права ни нарушай — со мной ничего не происходит,

— рассуждает Дмитрий Рыбаков.

Он, впрочем, признает, что установить финансовую оценку моральных страданий в такой ситуации очень сложно. Однако сам факт причинения таких страданий для него неоспорим.

— Здравый смысл говорит, что человек всегда переживает, когда нарушаются его права. В данном случае — конституционные права на проведение публичных мероприятий. Что же я, должен спокойно к этому относиться, не переживать? Дескать, все хорошо?

“Где эта улица? Где этот дом?!”

Вопрос проведения “согласованных” публичных мероприятий, однако, не решен по-прежнему. Верховный суд фактически определил, что улица Ботаническая никак не подходит для проведений публичных мероприятий. Между тем именно туда раз за разом пытались загонять людей, желающих публично высказать свое мнение. Итог очевиден: люди собирались в центре города, после чего их радостно заталкивали в автозаки. Рыбаков задался вопросом: кто в этом виноват?

— Мы просили провести проверку: как действовали чиновники? Администрация в проверке нам отказала. Однако они указали, что, во исполнение решения Верховного суда, в постановление, которое определяет список мест для проведения публичных мероприятий, внесены изменения. А именно: исключена территория бывшего стадиона на улице Ботанической и включена Главная площадь, — рассказал Дмитрий Рыбаков.

Главная площадь — это тоже микрорайон Соломенное; она находится в районе примыкания улицы Пионеров к Петрозаводскому шоссе. Это, конечно, поближе к транспортным артериям, чем стадион на Ботанической: хотя бы не надо переходить понтонный мост и идти полтора километра от ближайшей остановки. Однако совершенно очевидно, что и здесь проводить публичные мероприятия — бессмысленно и унизительно.

Постановление, о котором говорит депутат, поистине многострадальное. Оно было принято в мае 2013 года. Тогда в список “разрешенных” зон опрометчиво включили и площадь Кирова, и Студенческий бульвар. Со временем власти одумались; в статусе гайд-парка осталась площадка в пойме Лососинки и тот самый бывший стадион на улице Ботанической в Соломенном. Сейчас — очередное изменение, которое, однако, кардинально ни на что не повлияет. Выражать свое мнение “по поводу актуальных проблем общественно-политического характера” (так говорится в документе) на окраине города все равно никто не захочет.

Фото: журналистское сообщество Карелии

— Когда люди разочарованы, они все равно выходят — на несанкционированные мероприятия. А это кому нужно? Это же провоцирует беспорядки, — недоумевает депутат.

Впрочем, как показали события последних месяцев, опасения Рыбакова теряют актуальность. После массовых задержаний, которые происходили в начале марта в центре Петрозаводска, выходить на протестные акции люди перестали.