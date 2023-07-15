Урегулировать ущерб по ОСАГО теперь можно через госуслуги

С 15 июля урегулировать ущерб по ОСАГО можно через госуслуги, оформив ДТП с помощью европротокола. Об этом сообщает ТАСС. Поправки в федеральный закон вступили в действие в субботу.

Страховщики подтвердили техническую готовность начать урегулирование убытков по ОСАГО через госуслуги. Обращаться в страховую не нужно будет, процесс взаимоотношений со страховой будет проходить в личном кабинете на госуслугах. Страховщик будет направлять уведомления для действий, которые необходимы для урегулирования страхового случая, таких как проведение осмотра автомобиля. Представить автомобиль на осмотр все равно будет нужно, поскольку функция урегулирования убытка только по фото пока доступна не будет.

Специалисты не советуют оформлять урегулирование убытков в электронном виде на сайтах-агрегаторах или через посредников, так как необходимо вводить личные данные, а сведения могут оказаться у мошенников. // фото freepik.com