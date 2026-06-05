Уралсиб запустил ипотечную программу «СверхЛимит»

Банк расширяет возможности государственных ипотечных программ

Банк Уралсиб расширяет возможности государственных ипотечных программ («Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми»), предоставляя заемщикам кредитование в рамках своей новой ипотечной программы «СверхЛимит» – в случае если максимальной суммы по госпрограммам недостаточно для покупки квартиры.

Сумма свыше максимальной суммы кредита, предусмотренной госпрограммой, предоставляется на условиях стандартной программы банка – «Ипотека на первичном рынке» или «Новостройка». Совокупная максимальная сумма кредита: 30 млн рублей – для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 15 млн рублей – для остальных регионов.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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