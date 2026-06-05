Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу

Предложение действует для новых бизнес-клиентов

фото: банк Уралсиб

Банк Уралсиб запустил акцию «Бизнес старт (с пакетом «Привилегия»)» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка – юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.

Откройте расчетный счет с пакетом услуг «Привилегия», подключите услугу торгового эквайринга и получите следующие преимущества:

льготные ставки комиссии на торговый эквайринг в категориях «Продовольственные магазины, супермаркеты», «Фастфуд», «Рестораны, бары, кейтеринг».*

процессинговая плата вне зависимости от количества терминалов и оборотов – бесплатно в течение 4 месяцев (включая месяц заключения договора);

Акция действует с 7 апреля по 31 мая 2025 года включительно.

Более подробно об условиях акции «Бизнес старт (с пакетом «Привилегия»)» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-700-77-16.

*МСС 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5811, 5812, 5813, 5814.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111