Уралсиб выплатил 55% объема страхового возмещения клиентам Банка ПТБ

Заявления принимаются с 22 апреля в течение 12 месяцев, при этом срок выплат может быть продлен

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Банк Уралсиб за первые две недели выплат страхового возмещения денежных средств клиентам Банка ПТБ (ООО) выплатил более половины от запланированного объема выплачиваемых средств.

Уралсиб в качестве банка-агента осуществляет прием заявлений и выплату возмещения физическим и юрлицам – клиентам Банка ПТБ (ООО) в Москве, Московской области и Республике Башкортостан. Заявления от клиентов Банка ПТБ принимаются с 22.04.2025 года в течение 12 месяцев, при этом срок выплат может быть продлен.

Право на получение страхового возмещения имеют клиенты Банка ПТБ, заключившие с ним договор банковского вклада или счета. Банк Уралсиб будет осуществлять выплату в размере 100% суммы всех счетов, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного для соответствующего вида вкладов. Юрлица смогут получить страховое возмещение за вычетом встречных требований к ним.

С перечнем отделений Банка Уралсиб, выплачивающих возмещение клиентам Банка ПТБ (ООО), можно ознакомиться на сайте банка, или на сайте АСВ. Телефоны «горячей линии» Банка Уралсиб: для физических лиц – 8-800-250-57-57, для юридических лиц – 8-800-700-77-16.

Клиентам – физическим лицам, получающим возмещение, в Уралсибе доступна широкая линейка выгодных вкладов, в том числе с плавающей ставкой. Так, доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» в рублях варьируется от 17,50 до 20,25% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год – до 20,20% годовых с учетом капитализации процентов, а также на сроке 9 месяцев (271 день) – до 20,25% годовых с учетом капитализации процентов. Также можно воспользоваться выгодными накопительными счетами Банка Уралсиб с доходностью до 18,50% – с начислением процентов на ежедневный или минимальный остаток. Одним из удобных и выгодных карточных продуктов является флагманская дебетовая карта Уралсиба «Прибыль», сочетающая в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток до 16%, а также бесплатное обслуживание, возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Предприниматели и юридические лица – клиенты Банка ПТБ могут открыть счет для бизнеса в Банке Уралсиб на специальных условииях:

· открытие расчетного счета – бесплатно;

· безлимитное количество бесплатных платежей на счета юрлиц и ИП;

· бесплатные переводы на счета физических лиц в любые банки в сумме до 3 млн рублей в месяц;

· бесплатный вывод дивидендов (в том числе за пределы Банка Уралсиб).

Предложение доступно для новых клиентов при подключении пакета услуг «Отличное решение» с опцией «Добро пожаловать» до 30 июня 2025 года включительно.

Счет в Банке Уралсиб можно открыть за один день (реквизиты счета – в день обращения). Менеджер банка приедет к вам для подписания документов на открытие счета (доступно для Москвы и Московской области, а также Уфы). Список документов для открытия счета здесь (кнопка «Бланки документов» внизу страницы).

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