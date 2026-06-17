Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза

За первые четыре месяца 2025 года банк зафиксировал рост выдачи автокредитов в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув объема в 14,4 миллиарда рублей

Фото: freepik.com

Банк Уралсиб в последние годы активно развивает автокредитование, которое является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 20 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Автокредитный портфель банка по итогам 4 месяцев вырос в 1,4 раза к прошлогоднему показателю и на 01.05.2025 года составил 61,7 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Фото: freepik.com

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