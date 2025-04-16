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14 августа 2026
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Маркет

Уралсиб улучшил сервис электронных заявок на выдачу наличных

Услуга оформления чека стала удобнее для предпринимателей
оформление электронной заявки
Фото: freepik.com

Банк Уралсиб обновил сервис электронных заявок на выдачу наличных средств в «Уралсиб Бизнес Онлайн» –  процедура оформления электронного чека на снятие наличных в кассе стала удобнее и проще:

  • не нужно подключать услугу «Электронный сервис по работе с наличными» для формирования электронного чека, она подключается автоматически при отправке в банк первой заявки через «Уралсиб Бизнес Онлайн»;
  • при формировании электронного чека не нужно оформлять дополнительную заявку на заказ наличных, она будет направлена в банк автоматически при оформлении чека на сумму 500 000 рублей и более.

Преимущества использования электронного чека:

  • электронный чек полностью заменяет бумажную чековую книжку;
  • процедура получения наличных денег в кассе упрощается, экономится время на визитах в офисы банка
  • снижаются риски неполучения денежной наличности в случае неправильного оформления денежного чека на бумажном носителе.

Более подробно о продуктах и сервисах для бизнес-клиентов можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-700-77-16.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111

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