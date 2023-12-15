Уралсиб предлагает новым клиентам повышенную ставку по вкладу «Доход»

Ставка 15,5 % будет действовать при вкладе от 2 млн рублей на срок 181 день

Банк Уралсиб запустил предложение для новых клиентов ­– повышенную ставку по рублевым вкладам вида «Доход» на сроке 181 день – до 15,5% годовых с учетом капитализации процентов. Указанную доходность можно получить при размещении во вклад суммы от 2 млн до 7 млн рублей включительно.

Пополнение, совершение расходных операций и автоматическая пролонгация по вкладу не предусмотрены (за исключением возможности расходования причисленных к вкладу процентов). Выплата процентов – ежемесячно на отдельный счет или с причислением к сумме вклада (капитализация). При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых, за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Новые клиенты – физлица, которые ранее никогда не открывали счет в Банке Уралсиб, либо у которых в Банке есть счет, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентная ставка устанавливается только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открываются в соответствии со стандартными тарифами Банка.

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