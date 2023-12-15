В ноябре рынок автомобилей с пробегом упал ниже уровня марта 2023 года

Падение количества сделок на вторичном рынке, начавшееся в сентябре, продолжалось всю осень. В ноябре для перерегистрации транспортных средств обратилось 550,7 тысячи автовладельцев. Это на 28,5 тысячи или на 5% меньше, чем в октябре или почти на 100 тысяч сделок меньше, по сравнению с рекордным августом. Причем в объемах продаж потеряли практически все бренды из первой двадцатки. Таким образом на нашем рынке продолжает отражаться резкое внеплановое повышение утилизационного сбора, падение курса рубля и продолжающийся рост цен во всех сегментах авторитейла. Однако общий итог за 11 месяцев еще вполне обнадеживающий – 6,14 миллиона автомобилей (+24% к январю-ноябрю 2022 года).

Весной 2023 года объем рынка автомобилей с пробегом впервые за последние несколько лет превысил 570 тысяч сделок. И почти все последующие месяцы вплоть до сентября можно было наблюдать его активный рост. Он был обусловлен не только отложенным спросом, но и относительно низкой стоимостью заемных денег, что упрощало многим покупку машины. Кроме того, довольно высокого (более 50 тысяч а/м в июле 2023 года) уровня достиг и импорт автомобилей с пробегом в Россию. Осенью, после изменения налоговой политики государства в вопросах утилизационного сбора, ежемесячный объем импорта подержанных иномарок упал в среднем до 20 тысяч «штук». А новая высокая ставка рефинансирования ЦБ сделала гораздо более дорогими любые кредиты. На созданные условия рынок отреагировал естественным сжатием. Причем вот уже три месяца этот процесс продолжается почти по всем ведущим маркам и во всех сегментах.

Отечественная Lada, продажи которой на пике в августе составляли 146 тысяч штук, в ноябре получила 140,4 тысячи перерегистраций. Относительно октября падение, впрочем, оказалось чуть меньше – почти три тысячи машин или 2%. За счет широкой популярности в регионах в наибольших объемах в стране в целом продолжали продаваться модели, которые уже сняты с производства: «классика» 2107 (12 853 «штуки», -2%), Samara 2114 (11 786 а/м, -3%) и Granta (11 819 а/м, -1%).

Объемы продаж «японцев» и «корейцев» также снижались. Но, как и раньше, их популярность все еще гораздо выше любых иномарок из других стран. Так, Toyota нашла в ноябре 54,4 тысячи покупателей (-9% к октябрю 2023 года), а по Kia состоялось 31,6 тысячи сделок (-3%). В то же время Nissan (25,6 тысячи а/м, -9%), долгое время остававшийся на четвертом месте в рейтинге, потерял сразу две позиции. Поднялись в рейтинге бренды Hyundai (26,6 тысячи, -4%) и Volkswagen (25,8 тысячи, +1%). Renault, Chevrolet, Ford и Honda все еще относятся к тем маркам, которые продолжают продаваться у нас по 15-18 тысяч машин ежемесячно.

Во второй десятке рейтинга изменения в ноябре также незначительны. У BMW, Mercedes-Benz и Mitsubishi в ноябре появилось по 13-14 тысяч новых покупателей, у Skoda, Mazda, Opel и Daewoo - по 10-12 тысяч. И наконец, менее 10 тысяч сделок состоялось с машинами марок Audi, Lexus и SеAZ. Тем же, кто уже начал строить бизнес еще и на подержанных «китайцах», стоит обратить внимание прежде всего на марки Chery и Geely: в общем зачете они уже входят в топ-30. Интересны такие машины прежде всего тем, что при их продаже через официальные салоны можно рассчитывать на выгодную цену выкупа благодаря увеличенным поддержкам по trade-in для автомобилей из Поднебесной.