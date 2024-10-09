Управленцы из Карелии участвуют в «Школе мэров»

С 8–12 октября 2024 года в Москве проходит первый модуль «новой волны» образовательной программы «Школа мэров» для третьего и четвертого потоков представителей муниципального сообщества. От Карелии в программе участвуют Глава администрации Пряжинского национального муниципального района Дмитрий Буевич и Первый заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа Михаил Ершов.

На открытии программы выступил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Это часть системных решений нашего Президента, которая направлена на поддержку муниципального уровня единой системы публичной власти. Сюда же входит введение почетного звания “Заслуженной работник местного самоуправления”, учреждение Всероссийской муниципальной премии “Служение”, проведение форума “Малая Родина — сила России”, и программы кадрового развития муниципального сообщества,

— отметил в своей речи Сергей Кириенко.

Программа рассчитана на 500 академических часов в шести тематических модулях. Участники будут перенимать опыт в муниципалитетах 10 регионов: город Москва, Архангельская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Самарская и Московская области, ХМАО-Югра, Чеченская Республика, Республика Саха – Якутия.

Впервые программа была создана и запущена в ноябре 2023 года по прямому поручению Владимира Путина. Цель «Школы мэров» – подготовка высококвалифицированных управленцев, способных реализовать проекты развития муниципальных образований для повышения качества жизни населения, и создание кадрового резерва управленцев для муниципалитетов.

//Фото: Пресс-служба ВШГУ Президентской академии