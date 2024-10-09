Глава Карелии сообщил о федеральном достижении компании из Куркиёки

X5 Group – крупнейшая федеральная торговая компания, в которую входят сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток».

Карельская компания «Кала-Ранта» стала одним из ключевых поставщиков X5 Group. Глава республики Артур Парфенчиков поздравил коллектив и его директора Владимира Оксаниченко с новыми перспективными партнерскими отношениями.

Это безусловное достижение на пути длиной в более 20 лет и высокая оценка качества продукции одного из ведущих рыбоводных хозяйств Карелии,

- написал Артур ПАрфенчиков на своей странице в соцсети.





На рынке «Кала-Ранта» с 2003 года. Специализируется на выращивании радужной форели, активно развивается, создает новые рабочие места для жителей поселка. А еще – и это очень важно – благоустраивает Куркиёки, где расположено производство. Бываю там нередко и вижу позитивные изменения.





Школа, детский сад, поддержка участников СВО и их семей, трудоустройство летом подростков, установка в посёлке памятника в честь погибших в Великой Отечественной войне – это тоже забота «Кала-Ранты».

Таким и должен быть бизнес: неравнодушным, ответственным, социально-ориентированным. Тогда и приходят к нему успех и признание,

- отметил Глава Карелии.

Фото: личная страница Артура Парфенчикова.