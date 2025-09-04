Упавший лесовоз перекрыл движение по «Сортавале» в Карелии

Сегодня днем на 248-м километре трассы «Сортавала» в Сортавальском округе произошло ДТП. Об этом сообщает полиция Карелии.

По данным источника, водитель лесовоза не справился с управлением, в результате чего грузовик опрокинулся. Бревна рассыпались.

В аварии никто не пострадал. Федеральная трасса частично перекрыта, организовано реверсивное движение. На месте работают сотрудники ГАИ.

Напомним, 5 сентября на 45 минут остановится движение по трассе «Кола».