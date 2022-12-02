Умерла звезда «Трех мушкетеров» и «Фантомаса» Милен Демонжо

Звезда французского кинематографа Милен Демонжо умерла на 88 году жизни. Причины смерти актрисы не раскрываются. 87-летняя знаменитость умерла 1 декабря, пишет «Лента» со ссылкой на France Bleu Mayenne.

Демонжо снялась во многих картинах. Российскому зрителю она известна благодаря роли журналистки «Элен» в легендарной трилогии «Фантомас». Также Демонжо сыграла Миледи в «Трех мушкетерах» Бернара Бордери.

В 2005 году актриса была номинирована на премию «Сезар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Набережная Орфевр, 36». Звездва награждена орденом Искусств и литературы командорской степени.

Мари-Элен Демонжо родилась 29 сентября 1935 года в семье уроженца Ниццы Альфреда Жана Демонжо и уроженки Харькова Клавдии Георгиевны Трубниковой, эмигрировавшей с семьей во Францию. Милен Демонжо начала свою карьеру в пятнадцатилетнем возрасте, работая фотомоделью в ателье. Дебют в кино состоялся в 1953 году. Снималась с такими звездами, как Жан Маре, Марина Влади, Ален Делон, Ив Монтан, Луи де Фюнес. // фото media.az