Актера из «Зеленой книги» и «Клана Сопрано» нашли мертвым в Нью-Йорке

Труп неизвестного мужчины нашли на улице в Бронксе – это район Нью-Йорка. Когда погибшего наконец опознали, оказалось, что это Фрэнк Валлелонга, пишет Deadline.

Актер снялся в сериале «Клан Сопрано» и фильме «Зеленая книга», он был сыном автора книги, по которой снимали эту картину. Фрэнку Валлелонги было 60 лет.

Тело обнаружили 28 ноября рядом с заводом по производству металла. Опознать мужчину удалось только 1 декабря. Признаков насильственной смерти нет, одна из версий – передозировка наркотиками.

Полицейские возбудили дело о сокрытии тела и задержали 35-летнего горожанина. // фото: freepik.com