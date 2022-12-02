02 декабря 2022, 10:04
Актера из «Зеленой книги» и «Клана Сопрано» нашли мертвым в Нью-Йорке
Фрэнк Валлелонга скончался на улице, его три дня не могли опознать
Труп неизвестного мужчины нашли на улице в Бронксе – это район Нью-Йорка. Когда погибшего наконец опознали, оказалось, что это Фрэнк Валлелонга, пишет Deadline.
Актер снялся в сериале «Клан Сопрано» и фильме «Зеленая книга», он был сыном автора книги, по которой снимали эту картину. Фрэнку Валлелонги было 60 лет.
Тело обнаружили 28 ноября рядом с заводом по производству металла. Опознать мужчину удалось только 1 декабря. Признаков насильственной смерти нет, одна из версий – передозировка наркотиками.
Полицейские возбудили дело о сокрытии тела и задержали 35-летнего горожанина. // фото: freepik.com