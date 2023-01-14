Умерла Инна Чурикова

Печальную новость сообщают все информагентства России – на 80-м году жизни скончалась Народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова.

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер подтвердил «Интерфаксу» эту информацию и дополнил, что легенда советского и российского кинематографа «умерла сегодня после продолжительной болезни». О дате и месте похорон пока не сообщается, предположительно они могут состояться во вторник.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года. В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В этом же году поступила на службу в Московский театр юного зрителя, с 1975 - актриса театра имени Ленинского комсомола (ныне - "Ленком") в Москве. В кино дебютировала студенткой, сыграв в 1960 году в фильме «Тучи над Борском». В дальнейшем снималась во многих картинах, включая фильмы, созданные ее мужем, кинорежиссером Глебом Панфиловым. // Фото: Гавриил Григоров/ТАСС.