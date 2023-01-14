Ограничения в габаритах ручной клади в авиакомпании «Победа» незаконны

Верховный суд признал незаконным ограничивающие бесплатную перевозку габариты ручной клади, установленные авиакомпанией «Победа». Об этом сообщает РБК.

Верховный суд признал незаконной установленную норму провоза ручной клади, следует из определения суда в картотеке арбитражных дел. В пересмотре дела также было отказано. К слову, процесс растянулся с июня 2021 года. Именно тогда, после проверки Ространснадзором лоукостеру предписали изменить данные нормы, противоречащие требованиям законодательства. Но авиакомпания не согласилась и подала кассацию.

Однако в суде все же пришли к выводу, что лоукостер «уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы». Сейчас, как следует из информации на сайте компании, размер ручной клади не должен превышать 36x30x27 см, но она не ограничивается количеством вещей. Сверх нормы в салон самолета можно брать ноутбук или планшет в мягком чехле, зонт-трость, букет цветов, одну упаковку жидкостей объемом максимум 100 мл. // Фото: freepik.