Для пострадавших от мошенников могут ввести компенсации

Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России рассмотреть возможность создания механизма, в рамках которого клиентам банков, чьи денежные средства были похищены мошенниками, станут выплачиваться компенсации. Об этом сообщает информационный портал «Известия».

Такое поручение было дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Доклад о реализации поручения должен быть предоставлен до 1 июля, отвечает за него глава кабмина Михаил Мишустин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Также отмечается, что Сбербанк в прошлом году спас от мошенников 154 млрд рублей, принадлежащих клиентам. Это почти на 40% больше, чем в 2021 году. Специалисты предупредили, что звонки от мошенников, среди которых есть и сотрудники банков, начинают поступать сразу после получения пластиковой карты. // Фото: pxhere.