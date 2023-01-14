В медорганизациях Карелии открывают кабинеты управления рисками

В медицинских организациях Карелии открываются отдельные кабинеты управления рисками. Они предназначены для того, что вести за здоровьем жителей республики с серьезными хроническими заболеваниями динамический контроль. Об этом сообщил глава минздрава региона Михаил Охлопков.

«Без диспансерного наблюдения, вторичной профилактики у пациентов с серьезными хроническими заболеваниями может возникнуть риск преждевременного летального исхода. Назначение кабинета риска - своевременно выявить осложнения и предупредить обострения заболеваний. При необходимости врач отправит пациента на лечение или реабилитацию после перенесённых недугов»,

- пояснил министр.

Стоит отметить, что первый такой кабинет был создан в прошлом году в Межрайонной больнице № 1 и доказал свою эффективность. Глава минздрава также напомнил, что продолжительность диспансерного наблюдения и число обязательных визитов, зависящих от заболевания и степени его развития, определяются лечащим врачом. // Фото: vk.com/mihailohlopkov.