Использование видеонаблюдения приветствуется большинством горожан

Восемь из 10 петрозаводчан поддерживают поправки к административному кодексу, согласно которым власти могут штрафовать за незаконный сброс мусора на основании данных с автоматических камер видеонаблюдения. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Штрафы от 3 до 200 тысяч рублей ждут как физических, так и юридических лиц, сбрасывающих мусор вне установленных мест. За подобные меры проголосовали 83% петрозаводчан, не поддерживают их только 11%.

При этом отмечается, что женщины поддерживают инициативу активнее мужчин, молодежь – чаще представителей старшего поколения, автомобилисты – чаще пешеходов. Специалисты сервиса отметили, что среди населения федеральных округов больше всего сторонников инициативы в Сибирском, Центральном и Северо-Западном. // Фото: unsplash.