16 сентября 2025, 16:10
Умеренные дожди пройдут в среду в Карелии
До 19 градусов тепла обещают синоптики в республике 17 сентября
Фото: «Петрозаводск говорит»
Завтра, 17 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12,+14°С, днем +15,+17°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9,+14°С, днем +14,+19°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +11+15, облачно, дождь, гроза.
В Сегеже +13+16, облачно, дождь, гроза.
В Сортавале +13+16, облачно, дождь, гроза.
Геомагнитная обстановка в норме.