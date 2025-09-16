Умеренные дожди пройдут в среду в Карелии

Завтра, 17 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12,+14°С, днем +15,+17°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9,+14°С, днем +14,+19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +11+15, облачно, дождь, гроза.

В Сегеже +13+16, облачно, дождь, гроза.

В Сортавале +13+16, облачно, дождь, гроза.

Геомагнитная обстановка в норме.