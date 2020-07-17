Умер заслуженный работник культуры Карелии и России Генрих Туровский

Ушел из жизни заслуженный работник культуры Карелии и России Генрих Туровский. Его не стало накануне. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики РК.

Генрих Туровский окончил Ленинградскую консерваторию. Долгие годы он преподавал в Петрозаводской консерватории, был руководителем Вепсского народного хора, работал в ансамбле «Кантеле».

В 1982 году Генрих Туровский принимал непосредственное участие в создании ансамбля народной музыки ПетрГУ «Тойве». Вместе со студентами он ездил по деревням Карелии, изучал народную музыку, музыкальные инструменты, пение и танцы. Под руководством Туровского коллектив получил признание не только в России: ансамбль побывал с гастролями на трех континентах, ему аплодировали во многих странах мира.