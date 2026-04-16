Умер выдающийся спортсмен Карелии Владимир Кирьянов

На 87-м году жизни умер ветеран карельского спорта Владимир Кирьянов. Сердце выдающегося спортсмена-лыжника перестало биться 13 апреля. Прощание пройдет сегодня, 16 апреля, на Вольной в Петрозаводске с 12:00 до 13:00.

Любовь к лыжам будущему спортсмену привила учитель физкультуры Мария Гончарова. Позднее он тренировался в спортивной школе и в вузе под руководством Нины Сытник. Спортсмен выступал на республиканских и всероссийских соревнованиях, рассказали в центре спортивной подготовки.

В 1959 году Кирьянова призвали в армию и направили в Центральный спортивный клуб армии в Москве. Начался его путь к высоким достижениям: в 1961 году он выполнил норматив мастера спорта СССР и успешно выступал на крупнейших всесоюзных и армейских соревнованиях.

В 1962 году на финале первой зимней Спартакиады народов СССР в Свердловске петрозаводчанин завоевал бронзу на дистанции 15 км, после чего был включен в состав сборной команды Советского Союза и стал кандидатом в олимпийскую сборную.

На международных Фалунских играх в Швеции 1964 года завоевал серебряную медаль, на международном Празднике Севера стал победителем, также победил на международной Спартакиаде дружественных армий в 1967 году. В 1959–1968 годах неоднократно становился победителем Народного лыжного праздника Карелии.

После завершения спортивной карьеры более 20 лет служил в системе Вооруженных сил СССР, занимаясь вопросами физической подготовки и воспитания спортсменов, передавая опыт и знания молодому поколению.

За вклад в развитие спорта был удостоен почетного знака Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» в 2019 году.