Умер создатель Boney M и автор песни Rasputin

Музыкальный продюсер, создатель Boney M умер в Майами. Фрэнку Фариану было 82 года, передает N-TV.

Он умер в своем доме, причину смерти не называют. Однако у Фариана были проблемы с сердцем, в 2022 году он перенес операцию. Продюсеру поставили донорский сердечный клапан свиньи.

Настоящее имя Фрэнка Фариана - Франц Ройтер, он родился в Германии. Первую музыкальную группу создал в 1961 году, потом занимался сольным творчеством, но решил переключиться на продюсирование.

В середине 1970-х голов основал Boney M, прославившуюся такими хитами, как Rasputin, Daddy Cool, Mary's Boy Child.

Фрэнк Фариан продюсировал также группу Milli Vanilli, Eruption, Far Corporation, Precious Wilson, La Bouche. // фото: unsplash.com