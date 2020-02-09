Умер народный артист России Сергей Слонимский

Известный композитор, народный артист России Сергей Слонимский умер в Санкт-Петербурге. Ему было 87 лет. О кончине композитора сообщает ТАСС со ссылкой на президента Санкт-Петербургского филармонического общества Бориса Березовского.

Слонимский был профессором Санкт-Петербургской консерватории, лауреатом Государственной премии Российской Федерации имени М.И. Глинки, премии правительства Санкт-Петербурга, Академиком Российской академии образования, кавалером Командорского креста ордена «За заслуги» республики Польша.

Сергей Слонимский является автором музыки к таким фильмам как «Республика ШКИД» и «Интервенция», операм «Виринея», «Мастер и Маргарита», «Король Лир», балету «Икар» и другим.