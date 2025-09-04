Умер легендарный модельер Джорджо Армани

В Италии ушел из жизни знаменитый на весь мир модельер Джорджо Армани. Об этом сообщило издание La Repubblica. Армани скончался на 92-м году жизни.

«С глубокой скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы: Джорджо Армани», - говорится в заявлении компании.

Причина смерти Армани не уточняется.

