04 сентября 2025, 16:29
Мир

Умер легендарный модельер Джорджо Армани

СМИ сообщили о смерти знаменитого итальянского модельера
Цветы на мемориале
Фото: «Петрозаводск говорит»

В Италии ушел из жизни знаменитый на весь мир модельер Джорджо Армани. Об этом сообщило издание La Repubblica. Армани скончался на 92-м году жизни.

«С глубокой скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы: Джорджо Армани», - говорится в заявлении компании.

Причина смерти Армани не уточняется.

