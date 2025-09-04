04 сентября 2025, 16:29
Умер легендарный модельер Джорджо Армани
СМИ сообщили о смерти знаменитого итальянского модельера
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Италии ушел из жизни знаменитый на весь мир модельер Джорджо Армани. Об этом сообщило издание La Repubblica. Армани скончался на 92-м году жизни.
«С глубокой скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы: Джорджо Армани», - говорится в заявлении компании.
Причина смерти Армани не уточняется.
