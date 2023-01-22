Ульяна Черепанова стала восьмой на Всероссийских соревнованиях

В Ярославле состоялись Первенство и Всероссийские соревнования по биатлону. О том, как выступили карельские спортсмены, рассказали в пресс-службе министерства образования и спорта республики.

В ведомстве проинформировали, что на Первенстве Дмитрий Пересецкий замкнул тридцатку сильнейших, Ирина Соловьева заняла 31 место, Ульяна Черепанова - 34.

Гораздо более высокий результат принес суперспринт на Всероссийских соревнованиях. Карельская биатлонистка Ульяна Черепанова прошла в финал и заняла 8 место. // фото: vk.com/minsportkarelia.