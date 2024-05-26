Ультра все включено в тридцати минутах от Европы

Текст, фото: Антонина Кябелева

Турция традиционно была одним из самых доступных для россиян направлений зарубежного отдыха. Из-за резко подорожавших туров градус доступности серьезно снизился. Тем не менее Турция осталась одной из немногих стран, куда россияне могут быстро и без проблем добраться, чтобы насладиться классикой «all inclusive» на морском побережье.

Майские праздники мы решили провести в пятизвездочном отеле недалеко от Бодрума на Эгейском море. Тур на восемь ночей по системе «ultra all inclusive» (Гулять, так гулять!) мы забронировали еще в первых числах марта.

В середине апреля аналогичные туры в выбранный нами отель подорожали в два раза.

От новых цен, откровенно говоря, глаза лезли на лоб. Они стали сравнимы с путешествием на Маврикий.

Вылетали из Москвы в конце апреля. Попытки в Москве приобрести немного турецких лир успехом не увенчались. В обменных пунктах разводили руками: мол, лиры были, но все вышли. Наслушавшись от знакомых восторженных отзывов о флагманском перевозчике Турции «Turkish Airlines», мы принципиально выбрали его. Перелет длился четыре с половиной часа. Правда, старенький тесный самолет со скудной едой на борту – это было совсем не то, чего мы ожидали. Как говорится, чартер есть чартер. Зато никаких задержек с отправлением самолета не случилось ни при вылете из Москвы, ни на обратном пути.

В Бодрум мы прилетели рано утром. Компактный аэропорт оказался полупустым. Как нам потом объяснили, он только что открылся после «мертвого сезона». Мы прилетели одним из первых рейсов. На улице было бодряще, так что куртки оказались весьма кстати. Правда, уже к 10 часам утра резко потеплело, и мы полностью осознали, что вот он – долгожданный отдых на море.

Отель, расположенный на берегу Эгейского моря, оказался красивым, с большой территорией, несколькими бассейнами, водной горкой, барами, ресторанами, уютными небольшими домиками для туристов, с вышколенным и очень дружелюбным персоналом.

Я была во многих отеля мира, но столь улыбчивых, готовых выполнить любую просьбу сотрудников отеля я, пожалуй, нигде не встречала. Я «списала» это на открытие туристического сезона, когда отдыхающие еще не утомили работников отеля своими бесконечными вопросами и просьбами.

Еда в отеле тоже оказалась на высоте. Мясо, рыба, овощи, фрукты, сыры, мороженное, бесконечное изобилие турецких сладостей, оформленных причудливыми съедобными фигурками. Одних оливок было больше десяти видов. Главной задачей в этих непростых условиях стало не набрать лишние килограммы.

На берегу, помимо пляжа, было обустроено несколько пирсов с лежаками и удобными спусками к воде. Безумно красивое Эгейское море в начале мая по температуре воды напоминало Онежское озеро в июне. Для жителей Карелии это не могло стать препятствием для коротких заплывов.

Моя подруга, которая с удовольствием купалась в море, уверяла, что вода точно прогрелась до + 18 градусов.

Не сказать, что купающихся было много, но кто-то постоянно барахтался в море. С погодой повезло. Все дни было + 25-27 градусов тепла. Правда, нужно учитывать, что в Бодруме часто бывает сильный ветер, это особенно чувствуется вечерами, когда температура заметно снижается, и становится прохладно.

Экскурсии мы в отеле не покупали. Цены были запредельные.

За обзорную экскурсию по окрестностям Бодрума просили 115 евро с человека.

Недалеко от нашего отеля находился большой торговый центр «Midtown», где, помимо турецких, были представлены известные торговые бренды, покинувшие Россию. На общественном транспорте добираться было очень сложно, с пересадками, непонятным расписанием движения автобусов и перспективой, что оплату придется производить по банковской карте. Естественно, российские карты в Турции уже не принимают. Представитель нашего туроператора посоветовал заказать бесплатный трансфер до местного ювелирного центра, где нужно минут двадцать поглазеть на кольца, браслеты и серьги, а затем нас бесплатно обещали доставить в торговый центр. Мы так и сделали.

«Midtown» оказался крупным торговым центром, где любителям шопинга было где развернуться. Правда, цены приближены к московским. Более приемлемыми по цене оказались турецкие бренды. К примеру, качественные джинсы стоили в районе 2 тысяч рублей, а неплохие хлопковые шорты можно было приобрести в районе 600-1000 рублей.

В центре был обменный пункт. За доллар давали 30 турецких лир, за евро – 32 лиры.

Самый хороший курс я обнаружила недалеко от отеля в районе мелких магазинчиков. Там доллар обменивали на 30,5 лиры, а евро – на 33,25.

Нас заранее предупреждали, что в такси нас могли «покатать» по пригородам по неразумной цене. Я заранее скачала карту Турции, так что могла отслеживать маршрут по своему телефону. Как только водитель свернул со «столбовой дороги», я показала ему, что он едет некорректно. Водитель быстро исправился и домчал нас до отеля за 10 минут.

В турецких такси работает счетчик, так что заранее договариваться о цене бесполезно. Поездка нам обошлась примерно в 650 рублей.

В отеле нас встретил представитель туроператора, который живо интересовался, сколько мы заплатили за такси. Когда мы ему назвали цену, он был крайне удивлен, сообщив, что водитель с трудом «отбил» бензин. Приемом контроля поездки по карте я пользовалась и дальше, так что такси нам обходилось недорого.

Наш отель был расположен в 4,5 километра от Бодрума. Пешком с фотосессией по пути мне удалось преодолеть этот путь за 45 минут. Причем дорога была очень живописной, часть проходила по пляжу, часть вдоль оживленной трассы с живописными видами на бухты ослепительно синего Эгейского моря.

Бодрум оказался милым городком с оживленной набережной, заполненный яхтами и небольшими корабликами, уютным старым городом, музеями, мечетями, магазинчиками и сувенирными лавками. Из самых заметных достопримечательностей выделяется огромный замок Святого Петра, расположенный рядом с портом.

Улицы Бодрума были завешены плакатами, видимо, местного политика с фамилией Zamani. В русском варианте фамилия Замани звучала идеально для человека, участвующего в выборах.

Главной целью моей пешей прогулки была разведка относительно того, как нам добраться на пароме до греческого острова Кос. Все оказалось предельно просто. Из центра Бодрума ежедневно отходит несколько паромов до острова Кос. Билеты можно приобрести и заранее, и непосредственно до отплытия парома, который вечером вернет вас обратно.

В зависимости от времени отправления и, видимо, класса парома билет туда и обратно стоит от 30 до 32 евро.

При наличии шенгенской визы путешествие из Бодрума в Грецию превращается в легкое приключение. Говорят, что до 2022 года россияне могли приобрести однодневную визу в Грецию. Но сейчас такой возможности нет.

Примерно в двадцати минутах от нашего отеля по пути в Бодрум находится одна из главных местных достопримечательностей – полуразрушенные ветряные мельницы. Мельницы были построены в XVIII веке и являются символом Бодрума. Они расположены на высоком холме. Это прекрасная смотровая площадка, открывающая роскошный вид на просторы Эгейского моря. Но сам символ выглядит печально. Полуразрушенные мельницы, у некоторых из которых обвалилась не только крыша, но и часть стены, производят гнетущее впечатление.

Маленькие дети бесстрашно забираются на мельницы по витиеватым ступенькам там, где они еще сохранились, а взрослые уныло бродят между разрушенных строений. Можно представить, как красиво выглядели когда-то восемь белоснежных мельниц, возвышающихся на высоком холме. Хочется верить, что у Турции, принимающей ежегодно огромное количество путешественников из разных стран, все-таки найдутся деньги, чтобы восстановить символ Бодрума.

Одним из самых ярких моментов нашего турецкого отдыха стала поездка в Грецию. Быстрая проверка документов - и через тридцать минут вы уже в Греции.

Первую половину дня мы посвятили осмотру местных достопримечательностей: платан Гиппократа, который, по легенде, он сам посадил и под которым обучал учеников, вилла Каса Романа, алтарь Диониса, церковь Святой Параскевы. Рядом с платаном Гиппократа находится небольшое красивое здание с пальмой, возвышающейся в центре внутреннего дворика. Здесь уместились и префектура, и суд, и полиция.

Платан Гиппократа

Прогулявшись по белоснежной столице острова Кос, мы решили съездить в горную деревушку Zia (Зия). Автобус шел поздно и только в одну сторону. Таксист запросил 29 евро. Мы решили не экономить и не пожалели об этом. Узкая дорога шла по горной местности.

Зия оказалась игрушечной, идеально чистой деревушкой с кафе, ресторанами, сувенирными лавками, смотровыми площадками и собственным природным парком по цене 5 евро за вход. Местные жители, не задействованные в турбизнесе, днем, видимо, пытаются скрыться от назойливых фотокамер туристов. Мы немного отошли от центра, поднявшись к частным домам. Там царили покой и тишина: белоснежные дома утопали в цветах. На этом фоне особенно соблазнительно выглядели деревья со свисающими крупными лимонами и мандаринами.

Природный парк с уставшими осликами, птицами в клетках, роскошными кустами роз, скамейками, качелями, гамаками, не то чтобы поражал воображение, но стал приятным дополнением к нашей поездке. Время пролетело так стремительно, что мы не успели оглянуться, а уже пора было ехать обратно в порт. В ресторане нам вызвали такси, водитель назвал привычную цену в 29 евро, и наше короткое путешествие по Греции завершилось. Я поймала себя на мысли, что, казалось бы, на острове Кос внешне все очень напоминает Бодрум. А все равно ты понимаешь, что это Европа. Что-то неуловимое и одновременно очень осязаемое есть в ауре греческого острова, позволяющего безошибочно определить его европейское настоящее.

Прямо на пляже нашего отеля можно было заказать морскую прогулку за 25 евро на человека. Уютный кораблик с верхней палубой, где на огромном надувном матрасе с подушками разлеглись не боящиеся солнца туристы, сделал несколько стоянок. Самым любопытным было посещение так называемого бассейна Клеопатры, где били теплые подземные источники и можно было спокойно поплавать в огромной разветвленной пещере.

Аквариум – название еще одной остановки, где море кишело рыбками, вступающими в схватку за каждую крошку выброшенного за борт хлеба. Когда кончился хлеб, в ход пошел сыр, который рыбы сразу оценили по достоинству.

Продолжительности нашего тура хватило, чтобы сменить обстановку, отдохнуть, насладиться турецким сервисом и уехать без чувства сожаления о том, что короткий отпуск уже закончился.

Москва нас встретила мокрым снегом и дождем. Мы погрузились в другую реальность…