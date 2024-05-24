Поезд для туристов запустят с 1 июня в Карелии

Новый туристический маршрут по железной дороге запустят в Карелии с 1 июня. Состав будет курсировать из Сортавалы в местечко Черные камни.

В пути поезд делает продолжительные остановки, чтобы гости могли подняться на гору Паасо и посетить экспозицию поезда Деда Мороза, а затем посетить зоопарк и побывать на озере Янисъярви. О запуске поезда рассказали в паблике «Карельский зоопарк».

Поезд курсирует по субботам и воскресеньям, праздникам и 12 июня. // фото unsplash.com