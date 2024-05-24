24 мая 2024, 16:17
Путешествия

Поезд для туристов запустят с 1 июня в Карелии

В пути будет несколько длительных остановок, чтобы гости могли осмотреть окрестности

Новый туристический маршрут по железной дороге запустят в Карелии с 1 июня. Состав будет курсировать из Сортавалы в местечко Черные камни.

В пути поезд делает продолжительные остановки, чтобы гости могли подняться на гору Паасо и посетить экспозицию поезда Деда Мороза, а затем посетить зоопарк и побывать на озере Янисъярви. О запуске поезда рассказали в паблике «Карельский зоопарк».

Поезд курсирует по субботам и воскресеньям, праздникам и 12 июня. // фото unsplash.com

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Метки: 
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новости Карелии
сортавала
зоопарк