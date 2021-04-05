Улицы Петрозаводска круглосуточно очищают от смета

Круглосуточно в разных районах Петрозаводска идут работы по ликвидации последствий пребывания зимы в карельской столице. Сотрудники компании «ТехРент» усиленно вывозят смет с городских улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

В минувшие выходные мобильные бригады и специализированная техника убирали центр Петрозаводска - проспекты Карла Маркса и Ленина, площадь Кирова, улицы Куйбышева, Свердлова, Дзержинского, Еремеева, Андропова, Вольную, Пушкинскую, Красную и другие. Также работы проводились на Кукковке (Комсомольский проспект), Зареке (мост на улице Луначарского) и Древлянке (Лесной проспект). Сейчас уборка продолжается на Ключевском шоссе.

В мэрии напомнили, что на некачественную уборку городских территорий можно жаловаться в ЕДДС по телефону 051. Фото администрации Петрозаводска