На улице холод, а клещи в Карелии уже проснулись

Жительница села Ведлозеро в Пряжинском районе уже в первых числах апреля обнаружила на коже домашнего питомца впившегося клеща. Фото она опубликовала на своей страничке в соцсети.

«Погода на улице совсем не весенняя... Но "друзья" уже проснулись. Сезон "У меня там никто не ползет?!" можно считать открытым. Будьте аккуратнее!»,

— обращает внимание подписчиков Анастасия Нестерова.

Карельские медики предупреждают, что клещи могут быть заражены особо опасными инфекциями, такими как энцефалит, клещевой боррелиоз, риккетсиоз, эрлихиоз, туляремия, болезнь Лайма и другими.

Они напоминают, что при укусе клеща необходимо обратиться в ближайшее медицинское учреждение. // фото Анастасия Нестерова