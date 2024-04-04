04 апреля 2024, 21:16
На улице холод, а клещи в Карелии уже проснулись
Кровососущие насекомые начали искать свои жертвы
Жительница села Ведлозеро в Пряжинском районе уже в первых числах апреля обнаружила на коже домашнего питомца впившегося клеща. Фото она опубликовала на своей страничке в соцсети.
«Погода на улице совсем не весенняя... Но "друзья" уже проснулись. Сезон "У меня там никто не ползет?!" можно считать открытым. Будьте аккуратнее!»,
— обращает внимание подписчиков Анастасия Нестерова.
Карельские медики предупреждают, что клещи могут быть заражены особо опасными инфекциями, такими как энцефалит, клещевой боррелиоз, риккетсиоз, эрлихиоз, туляремия, болезнь Лайма и другими.
Они напоминают, что при укусе клеща необходимо обратиться в ближайшее медицинское учреждение. // фото Анастасия Нестерова