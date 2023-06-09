Укушенный змеей ребенок попал в реанимацию в Ленобласти

В Ленинградской области ядовитая змея укусила ребенка. Мальчик в реанимации, сообщает 47news.

По данным источника, инцидент произошел утром 8 июня в деревне Перевоз. Змея заползла во двор частного дома, где на ее пути оказался восьмилетний ребенок.

После укуса мальчика на скорой отправили в больницу. Школьника поместили в реанимацию. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция. // Фото: freepik.com