09 июня 2023, 13:28
Россия

Укушенный змеей ребенок попал в реанимацию в Ленобласти

Ядовитая змея заползла в двор дома в соседнем с Карелией регионе

В Ленинградской области ядовитая змея укусила ребенка. Мальчик в реанимации, сообщает 47news.

По данным источника, инцидент произошел утром 8 июня в деревне Перевоз. Змея заползла во двор частного дома, где на ее пути оказался восьмилетний ребенок.

После укуса мальчика на скорой отправили в больницу. Школьника поместили в реанимацию. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция. // Фото: freepik.com

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